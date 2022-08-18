Металлический штырь проткнул голову 10-летнему мальчику в Акмолинской области

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

10-летний мальчик попал в больницу с торчащим из головы штырем. Ребенка спасли - мальчика уже перевели в палату. Врачи отметили, маленькому пациенту повезло, что штырь не задел ни один жизненно важный орган.

Подробности произошедшего корреспондентам Sputnik Казахстан рассказал главврач многопрофильной Акмолинской областной детской больницы Сабыржан Сабыралиев.

"Со слов мамы, ребенок играл на футбольной площадке. Во время игры с ребятами в футбол случайно наткнулся на торчащий из забора штырь. Обрезав кусок штыря, его сразу привезли к нам. Пациент все время находился в сознании, адекватный. Здесь наши специалисты провели все необходимые обследования: главным образом, компьютерную томографию головного мозга с контрастированием", - сообщил он.

По его словам, врачи вытащили штырь.

"Я не могу припомнить, когда в последний раз у нас был такой случай. Вообще он уникальный, редкий. Наверно, это даже впервые – чтобы не был задет ни один жизненно важный орган. Повезло, что он так ударился", - заявил Сабыралиев.

Он также похвалил врачей, которые провели операцию.

в УОЗ региона отметили, что глаз и мозг ребенка, а также крупные сосуды не повреждены. Сейчас мальчик находится в отделении хирургии, его состояние расценивается как стабильное.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1983843-metallicheskiy-shtyr-protknul-golovu-10-letnemu-malchiku-v-akmolinskoy-oblasti/