Водитель автобуса скончался прямо на работе в пригороде Алматы

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Пассажиры автобуса в пригороде Алматы удивились, почему общественный транспорт остановился и не едет. Как оказалось водитель упал в обморок, позже мужчина скончался.

Очевидцы произошедшего рассказали корреспондентам издания "Экспресс-К", что все случилось на остановке. К счастью, по их словам, обошлось без аварии.

"Пассажиры были удивлены, почему автобус долго не трогается с места, а когда подошли к кабине водителя, увидели, что тот лежит головой на руле, а изо рта идет пена", – заявили они.

Также очевидцы поделились кадрами с места событий. На них видно, как мужчину уносят на носилках сотрудники скорой помощи.

Инцидент прокомментировали в полиции.

"Это водитель 124-го маршрута. На к/п "Водник" ему стало плохо, и была вызвана служба 103. Скончался в больнице микрорайона Водник", – сообщили стражи порядка корреспондентам издания.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1983771-voditel-avtobusa-skonchalsya-pryamo-na-rabote-v-prigorode-almaty/