Тело утонувшего 7-летнего мальчика извлекли из реки Урал

Фото с места событий: ДЧС Атырауской области

Завершились поиски тела утонувшего ребенка 2015 года рождения, который упал с катера в реку Урал, сообщается в официальном Instagram ДЧС Атырауской области.

Как сообщили спасатели, сегодня, 15 августа, во второй половине дня в пригородном поселке Кызылбалык на реке Урал сотрудниками департамента по ЧС обнаружено и извлечено из воды тело мальчика.

Ребенок, 2015 года рождения, 14 августа в 21:00 часов по неосторожности упал с катера, стоящего на берегу реки и утонул.

В пресс-службе уточнили, что в поисковой операции были задействованы сотрудники департамента по ЧС Атырауской области и управления полиции, кроме того, мальчика искали родственники и жители села Кызылбалык.

Напомним, что тело мальчика водолазы начали искать еще вчера вечером.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1983270-telo-utonuvshego-7-letnego-malchika-izvlekli-iz-reki-ural/