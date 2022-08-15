7-летний мальчик утонул в Урале

Место происшествия. Фото: instagram.com/atyrau_tjd

В Атырауской области водолазы ищут тело 7-летнего мальчика, утонувшего в реке Урал. Об этом сообщается на официальной Instagram-странице ДЧС региона.

По данным спасателей, несчастный случай произошел 14 августа примерно в 21:00 в поселке Кызылбалык. Мальчик 2015 года рождения играл на катере, стоявшем на берегу реки, и по неосторожности упал в реку. Ребенок утонул.

Примерно в 22:25 водолазы приступили к поискам тела утонувшего ребенка.

Сообщалось, что в поисках задействованы 3 водолаза и 1 единица техники ДЧС.

Ранее сообщалось, что в Павлодаре сотрудники ДЧС спасли мужчин, которые решили в пьяном виде переплыть Иртыш, но в итоге чуть не утонули.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1983117-7-letniy-malchik-utonul-v-urale/