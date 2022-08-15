7-летний мальчик утонул в Урале
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В Атырауской области водолазы ищут тело 7-летнего мальчика, утонувшего в реке Урал. Об этом сообщается на официальной Instagram-странице ДЧС региона.
По данным спасателей, несчастный случай произошел 14 августа примерно в 21:00 в поселке Кызылбалык. Мальчик 2015 года рождения играл на катере, стоявшем на берегу реки, и по неосторожности упал в реку. Ребенок утонул.
Примерно в 22:25 водолазы приступили к поискам тела утонувшего ребенка.
Сообщалось, что в поисках задействованы 3 водолаза и 1 единица техники ДЧС.
Ранее сообщалось, что в Павлодаре сотрудники ДЧС спасли мужчин, которые решили в пьяном виде переплыть Иртыш, но в итоге чуть не утонули.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1983117-7-letniy-malchik-utonul-v-urale/