Мужчина погиб во время отдыха с друзьями в Усть-Каменогорске

Место происшествия. Фото: ДЧС ВКО

29-летний мужчина отправился с друзьями отдыхать у реки в Усть-Каменогорске. Однако заплыл далеко от берега и не смог выбраться из воды. Попытки приятелей его спасти не дали результатов, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на ДЧС ВКО.

14 августа в 14.00 часов спасателям Усть-Каменогорска поступило сообщение о том, что на протоке реки Иртыш при купании в необорудованном месте утонул мужчина 1993 года рождения.

Выяснилось, что он проводил время с двумя друзьями и заплыл далеко от берега, но не смог самостоятельно выбраться.

Приятели пытались его спасти, однако сделать этого им не удалось. Тело утонувшего обнаружили только на следующий день около 10.50 часов на расстоянии 20 метров от берега.

Место происшествия. Фото: ДЧС ВКО

Как отметили в ДЧС ВКО, на данном участке был заблаговременно установлен предупреждающий знак о том, что находиться в воде запрещено, но это не остановило отдыхающих, в результате чего произошла беда.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1983188-muzhchina-pogib-vo-vremya-otdyha-s-druzyami-v-ust-kamenogorske/