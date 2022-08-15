Двухлетняя девочка в Турции укусила напавшую на нее змею

Иллюстративное фото: pexels.com

В турецком городе Бинголе в деревне Кантар двухлетняя девочка убила змею, которая напала на нее. Инцидент произошел, когда ребенок играл на заднем дворе дома, передает Daily Mail.

Как пишет издание, инцидент произошел 10 августа. Соседи внезапно услышали крики, а когда прибежали на место происшествия, увидели, как девочка впилась зубами в 50-сантиметровую змею. У ребенка тем временем на нижней губе был виден след от укуса рептилии.

Девочка была срочно доставлена ​​в местную детскую больницу, где находилась под наблюдением в течение суток.

Отмечается, что сейчас она чувствует себя хорошо и выздоравливает.

В конце июля в Западно-Казахстанской области смертельно опасный паук укусил 9-летнего мальчика. Ребенок попал в реанимацию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1983146-dvuhletnyaya-devochka-v-turtsii-ukusila-napavshuyu-na-nee-zmeyu/