Пытались переплыть Иртыш: двух мужчин спасли в Павлодаре

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Двое мужчин решили проверить свои навыки плавания и переплыть Иртыш, однако они не рассчитали силы и начали тонуть, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДЧС Павлодарской области.

По информации спасателей, вызов к ним поступил примерно в час ночи от оператора "102". В полицию об этом сообщили прохожие, которые увидели мужчин в реке на набережной в районе собора.

"Спасатели спасли двух тонущих мужчин 1974 и 1983 годов рождения. Подняли их на борт катера из воды, в медицинской помощи не нуждались", - сообщили в пресс-службе ДЧС Павлодарской области.

В ДЧС добавили, что мужчин после доставили на спасательную станцию.

В ходе беседы выяснилось, что павлодарцы хотели переплыть Иртыш. При этом оба были в трезвом состоянии, а для проверки своих сил выбрали место, необорудованное для купания.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1983097-pytalis-pereplyt-irtysh-dvuh-muzhchin-spasli-v-pavlodare/