Рабочий погиб после падения в измельчитель зерна в ЗКО

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В Западно-Казахстанской области погиб работник сельхозпредприятия, упав в измельчитель зерна. Как пишет "Мой Город", за семь месяцев 2022 года в области зарегистрировано 33 несчастных случая, связанные с производством.

По данным главы Управления по инспекции труда ЗКО Асылулана Досжанова, за названный период пострадало 39 человек. Два десятка случаев закончились тяжелым исходом, девять человек получили травмы в групповых несчастных случаях, еще 10 человек погибли.

В сельскохозяйственной отрасли, по словам Досжанова, погибли два работника.

Один из них отошел от своего рабочего места и при неизвестных обстоятельствах попал в работающий измельчитель для сена.

Во втором случае по неизвестным причинам работница оказалась в зоне погрузки в цеху. Тем временем водитель трактора, двигаясь задним ходом, наехал на нее.

"Причины несчастных случаев в данной отрасли – это недостатки в обучении безопасным приемам труда, неудовлетворительная организация производства работ, грубая неосторожность пострадавшего и эксплуатация неисправных машин, механизмов и оборудования", – считает Досжанов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1982771-rabochiy-pogib-posle-padeniya-v-izmelchitel-zerna-v-zko/