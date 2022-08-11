Мертвым нашли сельчанина, пропавшего несколько дней назад на юге Казахстана

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Житель Жалагашского района Кызылординской области вышел на поиски скота несколько дней назад и без вести пропал. Сегодня утром тело сельчанина обнаружили в канале, сообщается в официальном Instagram ДЧС региона.

По данным ДЧС, 9 августа мужчина ушел с фермы в Жалагашском районе Кызылординской области на поиски скота и бесследно исчез.

Сегодня утром, примерно в 08:10, начались его поиски с участием кинологов, сотрудников полиции, а также неравнодушных местных жителей. Пропавшего искали более 150 человек.

В 10:05 тело гражданина нашли в оросительном канале "Мадениет", а после – извлекли из воды.

Накануне казахстанцев потрясла еще одна жуткая новость: пропавшую несколько дней назад в Костанайской области пятилетнюю девочку нашли мертвой.

Полиция, военные и волонтеры искали ребенка, в том числе с помощью авиации. Тело малышки нашли с помощью дрона в трех километрах от села Жамбыл в искусственном водоеме.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1982761-mertvym-nashli-selchanina-propavshego-neskolko-dney-nazad-na-yuge-kazahstana/