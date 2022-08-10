Саудовский дипломат скончался во время своего выступления

Дипломат скончался во время выступления в Каире. Кадр из видео: Twitter/khalediskef

Известный саудовский дипломат Мохаммед аль-Кахтани скончался прямо во время выступления в египетском Каире. Политический деятель внезапно упал в обморок в присутствии участников мероприятия, передает РИА Новости со ссылкой на Tahiamasr.

В Интернете опубликовали видеоролик с места происшествия. На нем аль-Кахтани вначале произносит речь и ему аплодируют. Затем он теряет сознание.

Сообщается, что ему попытались оказать первую помощь, но дипломат скончался. При этом последние слова аль-Кахтани были о смерти.

"Где бы вы ни были, смерть настигнет вас", - сказал он перед тем, как упасть в обморок.

Инцидент произошел на Арабо-Африканской конференции в Каире.

Ранее стало известно, что 9 августа 19-летний военнослужащий Национальной гвардии погиб во время бури в Алматинской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1982581-saudovskiy-diplomat-skonchalsya-vo-vremya-svoego-vystupleniya/