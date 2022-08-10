Рабочий погиб в дробильной установке в Экибастузе
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Несчастный случай произошел вчера, 9 августа, на разрезе "Восточный" в Павлодарской области - механика насмерть зажало между валом и дробильной установкой, передает Pavlodarnews.kz.
Как сообщили журналистам в департаменте по ЧС региона, трагический инцидент случился примерно в 11:35.
"Погибший - электромеханик циклично-поточного вскрышного участка. При проведении ремонта обводной вал барабана сместился, из-за чего мужчину зажало между валом и несущей металлоконструкцией дробильной установки", - говорится в сообщении ведомства.
По данным издания, погибшему жителю Экибастуза было 42 года.
Обстоятельства несчастного случая расследуют в областном управлении труда.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1982486-rabochiy-pogib-v-drobilnoy-ustanovke-v-ekibastuze/