Рабочий погиб в дробильной установке в Экибастузе

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Несчастный случай произошел вчера, 9 августа, на разрезе "Восточный" в Павлодарской области - механика насмерть зажало между валом и дробильной установкой, передает Pavlodarnews.kz.

Как сообщили журналистам в департаменте по ЧС региона, трагический инцидент случился примерно в 11:35.

"Погибший - электромеханик циклично-поточного вскрышного участка. При проведении ремонта обводной вал барабана сместился, из-за чего мужчину зажало между валом и несущей металлоконструкцией дробильной установки", - говорится в сообщении ведомства.

По данным издания, погибшему жителю Экибастуза было 42 года.

Обстоятельства несчастного случая расследуют в областном управлении труда.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1982486-rabochiy-pogib-v-drobilnoy-ustanovke-v-ekibastuze/