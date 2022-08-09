5-летняя девочка выпала из окна 10-го этажа в Нур-Султане

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Ребенок попал в реанимацию после падения с 10-го этажа в Нур-Султане. Живущий в этом же доме мужчина смягчил падение ребенка, пытаясь поймать девочку, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДЧС города.

Инцидент произошел 31 июля вечером - в 20:50 в службу спасения поступило сообщение от скорой медицинской помощи о том, что с высоты 10-го этажа упал ребенок 2017 года рождения.

Мужчина 1988 года рождения, проживающий в этом же доме, попытался поймать ребенка в момент падения, тем самым смягчив удар, сообщили в ведомстве.

"ДЧС города Нур-Султан обратился к Талгату Абдиханулы с приглашением для награждения. В свою очередь Талгат отказался, так как девочка на данный момент находится в тяжелом состоянии в отделении реанимации", - говорится в сообщении ведомства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1982434-5-letnyaya-devochka-vypala-iz-okna-10-go-etazha-v-nur-sultane/