Дерево упало на 13-летнего подростка на детской площадке в Павлодаре (фото)

Упавшие ветки. Фото: NUR.KZ

13-летний подросток оказался под ветвями дерева на детской площадке. По словам матери школьника, ее сын стоял вместе с друзьями, которые успели вовремя отпрыгнуть, передает корреспондент NUR.KZ.

Жительница Павлодара опубликовала пост с жалобой в Instagram и приложила фотографии с ссадинами, которые сын получил после падения на него дерево.

По словам Нелли Сероус, произошло все во дворе дома на детской площадке. В этот момент она была на работе и узнала о произошедшем уже постфактум.

"Травмы, конечно, не такие серьезные прям там. Ссадины просто, царапины. Единственное, что голова потом несколько дней болела. Но я была на работе, я своевременно не обратилась.

Дома мы обработали раны, не смертельно. Просто к тому, что дерево своевременно не убирается, мог же оказаться и маленький ребенок, и пожилой человек. Могли быть более печальные последствия", - рассказала женщина.

По ее словам, насчет обрезки деревьев во дворе их дома якобы обращались уже несколько лет назад. Однако реакции не было. Но вот после произошедшего сразу появились рабочие и спецтехника.

Упавшие ветки. Фото: NUR.KZ

Между тем, в акимате города Павлодара опровергают информацию по обращениям к ним. Говорят, первое сообщение поступило уже после того, как дерево обломилось.

"31 июля 2022 года поступила заявка от жителей данного дома в службу "109". В заявке значилось, что по данному адресу обломилась ветвь дерева и свисает над дорогой.

На место выехала аварийная бригада, выполнили работу по вывозу обломившихся веток. Также были выполнены работы по обрезке аварийных деревьев по всему двору. Информация о пострадавших из-за этого случая в отдел не поступала", - сообщила руководитель пресс-службы акима города Павлодара Салтанат Акимбекова.

Нелли Сероус пояснила, что разбираться с городским акиматом не намерена, а также не стала вызывать полицию, учитывая, что сын пострадал не сильно.

Между тем, по информации коммунальщиков, они с начала года приняли уже более 300 заявок на обрезке деревьев и сейчас в очереди 50 дворов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1982398-derevo-upalo-na-13-letnego-podrostka-na-detskoy-ploschadke-v-pavlodare-foto/