Играла со спичками: 7-летняя девочка случайно подожгла себя в ЗКО

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Девочка 2015 года рождения попала в больницу с ожогами. Ребенок случайно поджег свою одежду, сообщается в официальном Instagram ДЧС Западно-Казахстанской области.

Как сообщили спасатели, девочка играла во дворе частного дома со спичками. В результате неосторожного обращения с ними загорелась одежда ребенка.

От воздействия огня ребенок получил термический ожог 2-3 степени. 7-летний ребенок был госпитализирован в городскую многопрофильную детскую больницу.

ДЧС Западно-Казахстанской области обратилось к родителям с просьбой внимательнее следить за детьми.

Взрослых призвали хранить спички в местах недоступных для детей. Рекомендовали не курить и не зажигать бумагу при детях.

Напомним, что не так давно в Шымкенте девятилетний мальчик попал в реанимационное отделение после удара электрическим током в подвале многоэтажного дома. У него диагностировали ожоги и электротравму.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1982292-igrala-so-spichkami-7-letnyaya-devochka-sluchayno-podozhgla-sebya-v-zko/