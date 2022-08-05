13 человек погибли во время пожара в ночном клубе Таиланда

Иллюстративное фото: pexels.com

По меньшей мере 13 человек считаются погибшими и еще десятки получили ранения во время пожара в ночном клубе в провинции Чонбури в Таиланде недалеко от Бангкока, передает CNN.

Инцидент произошел ранним утром 5 августа. Пострадали 35 человек.

По словам полковника местной полиции Вуттипонга Сомджая, пожар вспыхнул во время одного из музыкальных выступлений в ночном клубе Mountain B. Все погибшие являются гражданами Таиланда и среди них нет иностранцев. Также самому молодому из жертв было всего 17 лет.

На данный момент полиция расследует причины пожара. Один из выступавших в ночном клубе, где произошла трагедия, рассказал, что пожар вспыхнул во время выступления местной группы Taew Waew. Как оказалось, два участника группы также погибли.

Ранее в ночном клубе в прибрежном городе Ист-Лондон в Южно-Африканской Республике погибли 22 подростка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1981909-13-chelovek-pogibli-vo-vremya-pozhara-v-nochnom-klube-tailanda/