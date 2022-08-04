Трое мужчин решили поплавать в Каспии и погибли

Фото с места событий: lada.kz

Минувшим вечером, 3 августа, на побережье Каспийского моря произошла трагедия: утонули трое мужчин, которые купались в непредназначенном для этого месте.

Как рассказали корреспондентам "Лада" в группе по связям с общественностью Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Мангистауской области, случай произошел в Тупкараганском районе, в 36 километрах от села Акшукур.

"В районе насосной станции нефтяной компании "Дунга" утонули трое человек. Местными жителями был извлечен мужчина, 1991 года рождения, который по пути следования в больницу скончался в машине скорой помощи", – заявили в ведомстве.

Спасатели также достали тела еще двух мужчин – 1991 и 1987 годов рождения. Они утонули во время купания в необорудованном для этого месте.

Спасатели призвали граждан соблюдать меры безопасности на воде.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1981759-troe-muzhchin-reshili-poplavat-v-kaspii-i-pogibli/