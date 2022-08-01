Тело утонувшего в реке акима нашли в Атырауской области

Ринат Джанглишов. Фото: instagram.com/mahambet_audany_akimdigi

В реке Жайык близ села Сарайшык нашли тело акима Махамбетского района Атырауской области Рината Джанглишева. Поиски велись со вчерашнего дня беспрерывно.

"Аким Атырауской области и все коллеги выражают глубокие искренние соболезнования родным и близким в связи с преждевременной кончиной Рината Бауыржановича", – говорится в сообщении пресс-службы облакимата, приведенном изданием Sputnik Казахстан.

О гибели Джанглишева СМИ стали писать еще прошлым вечером, 31 июля. Уточнялось, что несчастный случай произошел в селе Ортакшыл – того же района, которым руководил аким.

Точная причина случившегося пока не установлена. В день трагедии в областном ДЧС сообщили, что Джанглишев погиб "при неизвестных обстоятельствах".

Каких именно – выяснит полиция: по данному факту уже начата проверка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1981234-telo-pogibshego-na-vode-akima-nashli-v-atyrauskoy-oblasti/