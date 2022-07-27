Мужчину убило током на одном из перекрестков в Экибастузе

Место происшествия. Кадр из видео: ДП Павлодарской области

Работник одного из ТОО погиб сегодня в Экибастузе. Мужчина получил удар током, от которого скончался. По данному факту стражи порядка начали проверку, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на ДП Павлодарской области.

О трагическом случае сообщили в полиции. Правоохранители рассказали, что мужчина погиб на пересечении улиц Машхур Жусупа и Пшембаева в Экибастузе.

"При проведении санации канализационных труб краном был задет силовой провод. В результате от полученного электрического разряда погиб работник одного из ТОО", - пояснили в пресс-службе ДП Павлодарской области.

На данный момент стражи порядка назначили проверку по несчастному случаю.

Напомним, в июне текущего года на одном из строящихся объектов в Акмолинской области от удара током тоже погиб рабочий. По факту гибели мужчины начали расследование.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1980509-muzhchinu-ubilo-tokom-na-odnom-iz-perekrestkov-v-ekibastuze/