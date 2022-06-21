Мужчину убило током в Акмолинской области

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На одном из строящихся объектов в Акмолинской области от удара током погиб рабочий. По факту гибели мужчины проводится расследование, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

Как рассказали в ведомстве, 20 июня в дежурную часть Есильского РОП поступило сообщение от фельдшера станции скорой медицинской помощи. Указывалось, что на одном из строящихся объектов от удара током погиб рабочий, 33-летний житель Кокшетау.

Прибывшей на место происшествия следственно-оперативной группой установлено, что мужчина получил удар током при очистке бетоносмесительной машины.

"Следственным отделом по данному факту начато досудебное расследование по ч.3 ст.156 УК РК "Нарушения правил техники безопасности". Назначена судебно-медицинская экспертиза", - сообщили в департаменте полиции Акмолинской области.

Стражи порядка устанавливают все обстоятельства трагического происшествия.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1975063-muzhchinu-ubilo-tokom-v-akmolinskoy-oblasti/