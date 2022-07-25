Тонувшего в реке мужчину вытащили на берег и реанимировали очевидцы в Семее

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В реке Иртыш в Семее чуть не утонул человек – ему на помощь пришли неравнодушные люди, которые оказались неподалеку. Об этом сообщается в официальном Instagram-аккаунте ДЧС ВКО.

Сообщение о том, что из реки Иртыш очевидцы спасли мужчину 1983 года рождения, поступила на пульт ДЧС вчера, 24 июля.

"Сергей Фоминых заметил в воде не подающего признаков жизни мужчину и бросился к нему на помощь. Извлечь из реки его ему помог Ержан Жангиров. Вместе они на берегу стали оказывать первую медицинскую помощь пострадавшему. К ним также подоспел Виктор Глинский, который проводил реанимационные действия", – рассказали в региональном департаменте по ЧС.

Отмечается, что пострадавший пришел в себя только после четырех попыток. Далее его передали врачам скорой помощи.

По данным ведомства, мужчина с другом отдыхали на берегу реки в неустановленном месте. Сообщается, что пострадавший потерял сознание, когда находился в воде.

В ДЧС Восточно-Казахстанской области напомнили о правилах поведения у воды:

не купаться в неустановленных местах;

не заходить в воду в алкогольном опьянении;

не купаться в одиночку, особенно если вы не уверены в своих силах;

не нырять в незнакомых местах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1980011-tonuvshego-v-reke-muzhchinu-vytaschili-na-bereg-i-reanimirovali-ochevidtsy-v-semee/