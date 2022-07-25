Мужчину ударило молнией в Актюбинской области

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Утром 24 июля в Эмбе человека ударило молнией. Предварительно, 41-летний мужчина в этот момент пас скот в поле. Об этом сообщает ДЧС Актюбинской области на своей официальной странице в Facebook.

По информации ведомства, 24 июля в 08.35 часов на пульт дежурно-диспетчерской службы ДЧС Актюбинской области поступило сообщение о том, что в районе урочища Ушкатты по улице Айтеке би в Эмбе Мугалжарского района в мужчину попала молния.

С места происшествия пострадавший был доставлен в районную больницу. В настоящее время его состояние стабильное.

По предварительным данным, мужчина 1981 года рождения пас скот в поле.

Между тем, как пишет "Мой город", в управлении здравоохранения Актюбинской области рассказали о состоянии пострадавшего.

Выяснилось, что мужчина получил электроожог правой руки, грудной клетки, брюшной стенки и правой ноги. Обожжено 15% поверхности тела. Состояние его стабильное, средней степени тяжести.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1979995-muzhchinu-udarilo-molniey-v-aktyubinskoy-oblasti/