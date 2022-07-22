Более 1,7 тыс. человек в Португали и Испании погибли от аномальной жары

Иллюстративное фото: pixabay.com

Всемирная организация здравоохранения сообщила на сайте, что более 1700 человек стали жертвами аномальной жары в Испании и Португалии. Также рекордно высокая температура стала причиной лесных пожаров в Европе.

"В этом году мы уже стали свидетелями более 1700 смертей во время нынешней тепловой волны только в Испании и Португалии", - говорится в сообщении.

Помимо этого, на этой неделе лесные пожары уничтожили 41 дом в Лондоне.

Тем временем страны Европы столкнулись с рекордно высокими температурами. В Великобритании зафиксировали самый жаркий день в истории, синоптики прогнозировали жару в 40 градусов, что является наивысшим показателем за все время.

Аномально высокие температуры стали также причиной лесных пожаров во Франции, Португалии, Испании и Греции. Десятки тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1979799-bolee-17-tys-chelovek-v-portugali-i-ispanii-pogibli-ot-anomalnoy-zhary/