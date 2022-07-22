19-летний парень спас ребенка от падения с высоты седьмого этажа в Алматы (видео)

Махмуд Ерасыл Архатулы. Фото: instagram.com/almaty_tjd

Накануне, 21 июля, во дворе одного из многоэтажных домов в Алматы произошел инцидент: двухлетний ребенок едва не упал с высоты седьмого этажа. Об этом сообщается на официальной странице ДЧС города Алматы в Instagram.

Как рассказали в департаменте, к ним обратился 67-летний житель столицы Ермекбай Тамабаев, который рассказал, что стал участником и свидетелем спасения мальчика, который едва не сорвался вниз с 7 этажа ЖК "Алтынбулак".

Пенсионер поведал, что накануне после обеда прогуливался во дворе дома, держа в руках годовалого внука. В этот момент он услышал крики ребенка. Оказалось, что в ограждении незадымляемой пожарной лестницы на уровне 7 этажа застрял мальчик.

"Головой застрял между решетками, а туловище и руки болтались в воздухе, он мог упасть на парапет подъезда", - рассказал Тамабаев.

Пожилой мужчина сразу стал звать на помощь молодых людей, стоявших в этот момент у подъезда.

"Я просил залезть на козырек подъезда, чтобы как-то смягчить удар, если ребенок будет падать. На мою просьбу немедленно отозвался молодой человек, который бросился на помощь.

Буквально в последние минуты он успел схватить маленького мальчика, державшегося из последних сил за решетки, после чего передал испуганной маме", - описал происходившее мужчина.

Пенсионер поблагодарил отзывчивого студента. Спасителем ребенка оказался 19-летний студент физкультурного факультета педагогического университета имени Абая Махмуд Ерасыл Архатулы.

"Сердце разрывалось, своего внука я не мог бросить, боялся не успеть. Слава Аллаху, мальчика удалось спасти", - поделился впечатлениями Ермекбай Калиевич.

Отмечается, что руководство ДЧС города Алматы намерено поощрить парня и мужчину за спасение мальчика.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1979797-19-letniy-paren-spas-rebenka-ot-padeniya-s-vysoty-sedmogo-etazha-v-almaty-video/