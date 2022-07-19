Мужчину на надувном матрасе унесло ветром на Алаколе (видео)

Кадр из видео с места событий: ДЧС Алматинской области

На озере Алаколь спасен мужчина, которого ветром унесло от берега на надувном матрасе, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДЧС Жетысуской области.

Инцидент произошел сегодня, 19 июля, вечером на участке "Заячья губа" Камыскалинского сельского округа Алакольского района. Как рассказали в пресс-службе ДЧС, в 17:25 из-за усиления ветра мужчину 1993 года рождения унесло течением на надувном матрасе на расстояние около двух километров от берега.

Спасти отдыхающего удалось в 19:30 силами оперативно-спасательного отряда села Акши. Спасатели доставили мужчину на берег, в медицинской помощи он не нуждался.

Сотрудники ДЧС призвали граждан соблюдать правила безопасности на воде.

Напомним, что похожий случай произошел накануне в Мангистауской области. Там ветром в Каспийское море унесло семью из шести человек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1979225-muzhchinu-na-naduvnom-matrase-uneslo-vetrom-v-ozero-alakol-video/