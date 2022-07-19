Семью с детьми на надувных матрасах унесло в Каспий

Фото с места событий: lada.kz

Шестерых человек, среди которых четверо детей, унесло в море на надувных резиновых матрасах в Актау. Сотрудники ДЧС региона провели спасательную операцию.

Трагедия едва не произошла на побережье пляжа "Солдатский" накануне, 18 июля, в Актау. Семью из шести человек во время отдыха унесло в Каспийское море на надувных матрасах, пишет Lada.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС Мангистауской области.

В воде оказались двое взрослых 1998 и 2004 годов рождения, а также четверо детей 2008, 2015, 2020 и 2021 годов рождения.

Как подчеркнули в ведомстве, всех членов семьи удалось спасти. Спасательная операция завершилась благополучно, в медицинской помощи спасенные не нуждались.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1979111-semyu-s-detmi-na-naduvnyh-matrasah-uneslo-v-kaspiy/