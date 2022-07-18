К казахстанцам обратились из-за участившихся несчастных случаев с участием детей

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Сегодня, 18 июля, Национальная комиссия по делам женщин и семейно-демографической политике при президенте на своей странице в Instagram обратилась к казахстанским родителям.

"Уважаемые родители! Дети – самое ценное в жизни каждого из нас. Это – аксиома, которая не требует никаких пояснений.

Поэтому Национальная комиссия по делам женщин и семейно-демографической политике при президенте обращается к вам с настоятельной просьбой не оставлять малолетних детей без присмотра и в условиях, которые представляют угрозу для их здоровья и жизни", - говорится в обращении.

Как отметили в ведомстве, в последнее время поступает большое количество новостей о детях, погибших и пострадавших в результате несчастных случаев и преступлений.

Каждый такой факт, по мнению представителей комиссии - это большая трагедия, которую общество может, должно и обязано предотвратить.

В нацкомиссии, в свою очередь, намерены принять меры для развития правовой среды, которая создаст возможности для родителей больше заниматься воспитанием своих детей; продвигать культуру ответственного родительства, а также обеспечить общественный контроль за деятельностью структур, ответственных за жизнь и здоровье детей.

"Сейчас время традиционных летних каникул, которое совпадает с периодом отпусков, активного отдыха, в том числе на воде. Более того в эти дни на улице стоит жара, из-за которой многими оставляются открытыми окна в квартирах многоэтажек.

Кроме того, тысячи детей по всей стране предоставлены в дневное время сами себе.

Просим вас не оставлять детей в опасности! Будьте бдительнее и ответственнее! Безопасность ваших детей зависит от вас!" - призвали в комиссии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1979050-k-kazahstantsam-obratilis-iz-za-uchastivshihsya-neschastnyh-sluchaev-s-uchastiem-detey/