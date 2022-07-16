Мертвым нашли мужчину, унесенного течением реки близ Талгара. Его искали три дня

Река Талгар. Фото: пресс-служба ДЧС Алматинской области

В Алматинской области завершились поиски человека, которого унесло течением реки: мужчину нашли мертвым, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДЧС области.

Речь идет о мужчине 1978 года рождения, которого, по данным ДЧС, унесло течением при купании в необорудованном для купания месте.

Поисковые работы велись на протяжении трех дней, с 13 по 16 июля, в 4 км от города Талгара Алматинской области, в горной местности на реке Талгар.

По итогам операции тело мужчины было найдено сегодня, 16 июля, в 16:05, в двух километрах от места пропажи.

В поисковых работах участвовали не только спасатели, но и его родственники, а также волонтеры, представители местных заповедников и нацпарков.

"ДЧС Алматинской области призывает граждан соблюдать правила безопасного поведения на воде и купаться только в специально оборудованных местах", – предупредили в ДЧС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1978823-mertvym-nashli-muzhchinu-unesennogo-techeniem-reki-bliz-talgara-ego-iskali-tri-dnya/