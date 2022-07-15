Алихан. Фото: предоставлено ДЧС Алматинской области

Школьник вытащил маленькую девочку из выгребной ямы близ Алматы. Инцидент произошел 14 июля и мог закончиться трагически. Однако благодаря героизму мальчика все обошлось, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДЧС Алматинской области.

По информации ведомства, 14 июля 10-летний мальчик в селе Иргели Карасайского района примерно в 09.40 часов вытащил из выгребной ямы 3-летнюю соседскую девочку.

Выяснилось, что отец с сыном узнали от матери малышки, что та упала в туалет. Тогда оба бросились спасать ребенка.

Сначала мужчина хотел спуститься за девочкой сам, однако из-за размеров отверстия этого сделать не смог.

"Тогда 10-летний Алихан вызвался спуститься в выгребную яму, понимая, что только он может пролезть в маленькое отверстие. Обвязав веревкой сына, отец мальчика спустил его и быстро вытащил сначала девочку, затем и сына", - пояснили в ДЧС Алматинской области.

В ведомстве отметили, что дети могли задохнуться ядовитыми парами, но благодаря смелым и решительным действиям школьника им даже не понадобилась медицинская помощь.

"Герой будет представлен к ведомственной награде за смелость и спасение жизни ребенка", - добавили в ДЧС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1978699-shkolnik-vytaschil-malenkuyu-devochku-iz-vygrebnoy-yamy-bliz-almaty/