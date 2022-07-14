Отец пытался спасти тонущего в реке сына в СКО. Оба погибли

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В Северо-Казахстанской области в реке Есиль утонули два человека – отец и сын. Мужчина пытался спасти мальчика, но не смог и погиб сам, передает сайт телеканала КТК.

Трагедия произошла в трех километрах от села Новоникольское Кызылжарского района. По словам очевидцев, это случилось за считанные секунды.

Отмечается, что семья отдыхала на популярном у местных стихийном пляже. 24-летний мужчина бросился спасать тонувшего 6-летнего сына, но оба оказались под водой.

Люди, находившиеся на пляже, пытались помочь утопающим – мужчину достали практически сразу, но он был уже мертв. Тело ребенка водолазы искали почти сутки.

За последние дни случаи гибели на воде фиксируют практически каждый день. Спасатели постоянно предупреждают граждан о правилах безопасности при купании в открытых водоемах. Тем не менее, отмечается, что все утонувшие погибли на неофициальных пляжах.

"Наиболее опасными акваториями являются река Есиль, озера Пестрое, Соленое, Лебяжье, озеро Большой Тарангул и озера Шалкар и Имантау. При этом купаться разрешено только на 58 местах массового отдыха, расположенных на озерах и реке Есиль.

Данные места определены постановлением акимата Северо-Казахстанской области. На сегодняшний день установилась стабильно жаркая погода, поэтому необходимо быть более бдительным при проведении своего досуга на воде", – сказал старший офицер Управления гражданской обороны ДЧС СКО Куат Махметов.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1978349-otets-pytalsya-spasti-tonuschego-v-reke-syna-v-sko-oba-pogibli/