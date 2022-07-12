В Туркестанской области ищут тела утонувших две недели назад студентов

Поисковые работы. Кадр из видео: instagram.com/turkistan_tjd

Спасатели продолжают поиски тел двух студентов из Индии 2001 года рождения, которые утонули в реке каньона Аксу в конце июня. Об этом сообщается на официальной странице ДЧС Туркестанской области в Instagram.

Указывается, что поиски тел двоих студентов, утонувших при невыясненных обстоятельствах, продолжаются уже две недели.

Кроме того, к месту происшествия 11 июля прибыл отец одного из иностранных студентов. Его ознакомили с ходом поисков и заверили в том, что работы продолжаются.

Напомним, что о трагедии на воде стало известно 26 июня. Двое иностранных граждан утонули во время купания в реке каньона Аксу, расположенной в 5 км от села Ханарык Толебийского района.

Оба погибших прибыли из Индии и были студентами Южно-Казахстанской медицинской академии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1977968-v-turkestanskoy-oblasti-ischut-tela-utonuvshih-dve-nedeli-nazad-studentov/