11-летний ребенок упал в шахту лифта в Караганде: инцидент прокомментировали в акимате

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В акимате Караганды прокомментировали инцидент, произошедший 3 июля на территории одного из недостроенных объектов: 11-летний ребенок упал в шахту лифта с высоты пятого этажа, передает ekaraganda.kz.

Как пояснили в отделе архитектуры и градостроительства акимата Караганды, собственник недостроенного объекта - физическое лицо.

"Застройщик не принял мер по приведению объекта и территории, использованной для строительства, в состояние, обеспечивающее прочность, устойчивость и сохранность основных конструкций.

Не обеспечил безопасность строящегося объекта для населения, приостановив строительно-монтажные работы на объекте. Не обеспечил освещение, ограждение и надлежащую охрану объекта.

Не провел в установленном порядке консервацию объекта, что привело по неосторожности к тяжким последствиям", - подчеркнули в администрации города.

Указывается, что после несчастного случая ведомство направило запросы по факту нарушения правил безопасности ведения строительных работ в УП города Караганды и в региональное Управление государственного архитектурно-строительного контроля.

Напомним, что о падении ребенка в шахту лифта мы сообщали ранее. Врачи оценивали его состояние, как стабильно тяжелое.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1977669-11-letniy-rebenok-upal-v-shahtu-lifta-v-karagande-intsident-prokommentirovali-v-akimate/