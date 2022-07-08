"Упал в шахту лифта": 11-летний ребенок сорвался с высоты пятого этажа в Караганде

Иллюстративное фото: pexels.com

В Караганде 11-летний мальчик сорвался с высоты пятого этажа недостроенного здания. Инцидент произошел 3 июля, однако известно о нем стало только сегодня. Подробности рассказали в пресс-службе ДП региона, передает корреспондент NUR.KZ.

Несчастный случай произошел в центре Караганды. По словам очевидцев, 11-летний ребенок играл со сверстниками на территории недостроенной многоэтажки. По одной из версий, он упал в шахту лифта и получил тяжелые травмы.

В пресс-службе ДП Карагандинской области сообщили, что данный факт произошел 3 июля в 15.14 часов.

"11-летний ребенок после падения с пятого этажа доставлен в медицинское учреждение. В настоящее время назначены экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение", - пояснили в ведомстве.

В пресс-службе областного управления здравоохранения рассказали о состоянии пострадавшего.

"Ребенок находится в областной детской клинической больнице. Состояние стабильно тяжелое", - отметили в ведомстве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1977560-upal-v-shahtu-lifta-11-letniy-rebenok-sorvalsya-s-vysoty-pyatogo-etazha-v-karagande/