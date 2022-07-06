Смерть четверых человек на Капшагае: родные утонувшей семьи раскрыли подробности трагедии

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Более недели назад на базе отдыха на Капшагае погибли четыре человека: двое взрослых и двое детей. Их родственники раскрыли подробности трагедии, передает сайт телеканала КТК.

Пенсионерка Салия Смагулова в тот день осталась единственной выжившей. Она рассказала журналистам, что отдых на берегу Капшагайского водохранилища планировали заранее.

В итоге туда из Алматы поехали три семьи – 13 человек в общем. Дети 15 и 12 лет и взрослые сразу побежали в воду, однако внезапно все словно провалились в яму и начали тонуть.

"Я сделала буквально шаг, и я провалилась в эту яму огромную. Я не умею плавать, я сразу ушла куда-то глубоко, все, я уже ушла под воду. Я потом уже ничего не помню.

Я очнулась на берегу, какая-та женщина приводила меня в себя. Когда ров вырыли, внизу воронка образуется, она затягивает. Оттуда уже, если человек не умеет плавать, он оттуда самостоятельно не выйдет", - вспомнила Смагулова.

Одна из родственниц, Жамиля Сабыржанова, рассказала, что в панике искала детей. Она бросилась за одним из своих сыновей, но тоже ушла под воду, потеряла сознание и очнулась уже на пляже.

"В какой-то момент мое тело, может быть, отказалось, перестало сопротивляться – и я начала дышать водой. Я вдыхала и выдыхала. И я отключилась.

Дана пришла ко мне навстречу и говорит: "Дины больше нет". Я посмотрела дальше по берегу, там лежала Дина. Говорит: "Мы ее откачивали, ее уже накрыли чем-то". Дина была первая. Я не обратила внимания на то, что нет буйков, нет спасателей", - поведала женщина.

В тот день тела двоих детей, их тети и дяди унесло волной. Официально сообщалось, что подростки и взрослые утонули, купаясь в неположенном месте.

Родственники погибших не согласились с этим утверждением и сказали, что платили за вход и парковку 3,5 тысячи тенге. Администратор даже предупредила о волнах на водохранилище.

"Открыть – открыли. Поделили этот пляж, чтобы зарабатывать денег. Могли бы просто сказать. Мы бы никогда туда не полезли бы. Им было так сложно просто сказать, что там ров.

Я ничего не хочу. Я хочу, чтобы просто наказали. Я не могу с этим спокойно жить, смириться. Я буду всю жизнь нести на себе. Всю жизнь буду жалеть, что поехали туда", - призналась Салия Смагулова.

Представители акимата провели проверку и выявили нарушения на базе отдыха, где погибли четыре человека. Оказалось, что частные владельцы территории использовали пляж не по целевому назначению.

По документам там должны были заниматься сельским хозяйством, а не принимать туристов.

"Данный земельный участок относится к категории "Земли сельскохозяйственного назначения" с целевым назначением для ведения товарного сельскохозяйственного производства.

Земельный участок ТОО "Индекс" принадлежит на праве частной собственности. Выявлено, что данный земельный участок используется не по целевому назначению", - указала главный специалист отдела сельского хозяйства и земельных отношений Кунаева Айнур Нурпеисова.

На данный момент пляж закрыли. Чиновники планируют создать рабочую комиссию. Если нарушение земельного законодательства подтвердится, предпринимателей оштрафуют.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1977165-smert-chetveryh-chelovek-na-kapshagae-rodnye-utonuvshey-semi-raskryli-podrobnosti-tragedii/