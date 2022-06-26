Четыре человека погибли на Капшагайском водохранилище

Фото с места событий: ДЧС Алматинской области

Трагедия произошла сегодня на Капшагайском водохранилище - погибли четыре человека, в том числе двое детей, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП Алматинской области.

Гибель четверых человек произошла в необорудованном для купания месте. Как уточнили в ведомстве, во время купания поднялись волны, и двое братьев начали тонуть. На помощь детям 2007 и 2010 годов рождения бросились трое взрослых (тетя, дядя и бабушка).

К сожалению, спастись удалось лишь бабушке. Женщина 1990 года рождения и мужчина 1992 года рождения погибли.

Тела двоих детей и мужчины извлечены из воды сотрудниками ДЧС.

Спасатели обратились к отдыхающим.

"Согласно постановлению акима Алматинской области, в городе Конаев имеются 7 городских пляжей, на которых организовано дежурство спасателей, также они оборудованы спасательными вышками и другими необходимыми средствами для обеспечения безопасности людей при купании. ДЧС Алматинской области просит граждан купаться только в специально оборудованных местах, не умея плавать, не заходить в воду выше пояса, не оставлять детей без присмотра у воды, не употреблять спиртные напитки при отдыхе у воды, не купаться при волнах и штормовой погоде", - говорится в сообщении.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1975735-chetyre-cheloveka-pogibli-na-kapshagayskom-vodohranilische/