Четыре человека погибли на Капшагайском водохранилище
Опубликовано:
Трагедия произошла сегодня на Капшагайском водохранилище - погибли четыре человека, в том числе двое детей, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП Алматинской области.
Гибель четверых человек произошла в необорудованном для купания месте. Как уточнили в ведомстве, во время купания поднялись волны, и двое братьев начали тонуть. На помощь детям 2007 и 2010 годов рождения бросились трое взрослых (тетя, дядя и бабушка).
К сожалению, спастись удалось лишь бабушке. Женщина 1990 года рождения и мужчина 1992 года рождения погибли.
Тела двоих детей и мужчины извлечены из воды сотрудниками ДЧС.
Спасатели обратились к отдыхающим.
"Согласно постановлению акима Алматинской области, в городе Конаев имеются 7 городских пляжей, на которых организовано дежурство спасателей, также они оборудованы спасательными вышками и другими необходимыми средствами для обеспечения безопасности людей при купании. ДЧС Алматинской области просит граждан купаться только в специально оборудованных местах, не умея плавать, не заходить в воду выше пояса, не оставлять детей без присмотра у воды, не употреблять спиртные напитки при отдыхе у воды, не купаться при волнах и штормовой погоде", - говорится в сообщении.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1975735-chetyre-cheloveka-pogibli-na-kapshagayskom-vodohranilische/