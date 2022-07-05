Подросток утонул в реке Есиль в Нур-Султане

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На прошедших выходных в столице в реке Есиль утонул подросток 2006 года рождения, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДЧС Нур-Султана.

Как сообщили в столичном департаменте по ЧС, в субботу, 2 июля, около 5 вечера на пульт дежурной службы "112" поступило сообщение о том, что в реке Есиль около моста "Тулпар" тонет ребенок.

Прибывший на место происшествия водолазный отряд произвел обследование дна реки. Спасатели вытащили из воды тело подростка, которому стали оказывать первую доврачебную медпомощь.

К сожалению, сотрудники приехавшей бригады скорой помощи констатировали смерть мальчика 2006 года рождения. В ведомстве подчеркнули, что он купался в непредназначенном для этого месте.

"Департамент по ЧС города Нур-Султана в очередной раз обращается к жителям и гостям столицы.

Будьте более бдительными, не купайтесь в неразрешенных местах, не нарушайте правила безопасности на водоемах. Не купайтесь в нетрезвом состоянии, не оставляйте детей без присмотра, не прыгайте в воду с мостов и лодок, не заплывайте за знаки ограждения", – предупредили граждан сотрудники ведомства.

В ДЧС напомнили, что на данный момент в столице есть три зоны для купания:

Центральный парк;

зона отдыха "Три пескаря";

зона отдыха "Столичный двор".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1977044-podrostok-utonul-v-reke-esil-v-nur-sultane/