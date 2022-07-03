Туристку со сломанной ногой спустили с высоты 400 метров в Бурабае (видео)

Фото: instagram.com/aqmola_tjd

Туристка сломала ногу на горе Орлиное гнездо в Бурабае. Спасатели спустили с горы пострадавшую и передали врачам скорой помощи, об этом сообщается на официальной странице ДЧС Акмолинской области в Instagram.

Как сообщили в ДЧС области, 53-летняя женщина сломала ногу, поскользнувшись на горе Орлиное гнездо Бурабайского района.

"Двое взрослых и трое детей из Щучинска попытались покорить гору Орлиное гнездо. 53-летняя женщина поскользнулась и сломала ногу во время падения.

На место происшествия выехал расчет спасателей в составе руководителя спасательного отделения №6 Щучинска Андрея Чуйко, главного спасателя Андрея Жукова, спасателей Юрия Лютовского, Тимура Негметова, Амангельды Садвакасова и Александра Усольцева. Они спустили женщину на носилках с горы высотою около 400 метров и протяженностью 2 км, где ее передали пострадавшую медикам", – рассказали в департаменте по ЧС региона.

В ДЧС Акмолинской области напомнили о необходимости соблюдения мер безопасности в горах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1976729-turistku-so-slomannoy-nogoy-spustili-s-vysoty-400-metrov-v-burabae-video/