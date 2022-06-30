МЧС обратилось к казахстанцам из-за статистики по утоплениям
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Министерство по чрезвычайным ситуациям Казахстана призывает граждан соблюдать правила безопасности на воде. С начала года, по данным ведомства, в воде погибли 116 человек, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
На сегодняшний день, по информации спасателей, в стране 497 разрешенных мест для купания. При этом на водоемах установлено 4 195 предупреждающих и запрещающих знаков безопасности.
В МЧС поделились статистикой несчастных случаев на воде:
- с начала года из-за несоблюдения правил безопасности на казахстанских водоемах утонуло 116 человек, в том числе 42 несовершеннолетних (в 2021 году – 137 человек, в том числе 63 ребенка);
- с 1 июня на водоемах страны утонул 71 человек, в том числе 29 детей (в 2021 году – 79 человек, в том числе 25 детей).
С начала года в водоемах спасено 75 человек, в том числе 17 детей, с начала купального сезона (с 1 июня) – 46 человек, из них восемь детей.
С начала купального сезона проведено 16 412 патрулирований и рейдов совместно с МВД, местными исполнительными органами и волонтерами, в которых было задействовано 43 888 человек. По их результатам к ответственности привлекли 1 427 нарушителей.
Представители ведомства призвали казахстанцев строго соблюдать элементарные правила безопасности на воде:
- не оставлять детей без присмотра вблизи водоемов и не допускать их купания без сопровождения взрослых;
- не купаться в незнакомых и необорудованных для купания местах, а также в местах, где установлены знаки «Купание запрещено», «Нырять запрещено», «Опасно! Водоворот»;
- не купаться в состоянии алкогольного опьянения;
- не заплывать за буйки, обозначающие границы заплыва;
- не подплывать к маломерным судам и другим плавательным средствам;
- не нырять в непроверенных и необорудованных местах;
- не плавать на предметах, не предназначенных для плавания;
- не прыгать в воду с лодок, катеров, причалов, природных образований (скал, утесов, валунов, парапетов, ограждений и других предметов), а также сооружений, не приспособленных для этих целей.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1976402-mchs-obratilos-k-kazahstantsam-iz-za-statistiki-po-utopleniyam/