МЧС обратилось к казахстанцам из-за статистики по утоплениям

Иллюстративное фото: МЧС РК

Министерство по чрезвычайным ситуациям Казахстана призывает граждан соблюдать правила безопасности на воде. С начала года, по данным ведомства, в воде погибли 116 человек, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

На сегодняшний день, по информации спасателей, в стране 497 разрешенных мест для купания. При этом на водоемах установлено 4 195 предупреждающих и запрещающих знаков безопасности.

В МЧС поделились статистикой несчастных случаев на воде:

с начала года из-за несоблюдения правил безопасности на казахстанских водоемах утонуло 116 человек, в том числе 42 несовершеннолетних (в 2021 году – 137 человек, в том числе 63 ребенка);

с 1 июня на водоемах страны утонул 71 человек, в том числе 29 детей (в 2021 году – 79 человек, в том числе 25 детей).

С начала года в водоемах спасено 75 человек, в том числе 17 детей, с начала купального сезона (с 1 июня) – 46 человек, из них восемь детей.

С начала купального сезона проведено 16 412 патрулирований и рейдов совместно с МВД, местными исполнительными органами и волонтерами, в которых было задействовано 43 888 человек. По их результатам к ответственности привлекли 1 427 нарушителей.

Иллюстративное фото: МЧС РК

Представители ведомства призвали казахстанцев строго соблюдать элементарные правила безопасности на воде:

не оставлять детей без присмотра вблизи водоемов и не допускать их купания без сопровождения взрослых;

не купаться в незнакомых и необорудованных для купания местах, а также в местах, где установлены знаки «Купание запрещено», «Нырять запрещено», «Опасно! Водоворот»;

не купаться в состоянии алкогольного опьянения;

не заплывать за буйки, обозначающие границы заплыва;

не подплывать к маломерным судам и другим плавательным средствам;

не нырять в непроверенных и необорудованных местах;

не плавать на предметах, не предназначенных для плавания;

не прыгать в воду с лодок, катеров, причалов, природных образований (скал, утесов, валунов, парапетов, ограждений и других предметов), а также сооружений, не приспособленных для этих целей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1976402-mchs-obratilos-k-kazahstantsam-iz-za-statistiki-po-utopleniyam/