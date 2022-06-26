Повредившего ногу туриста спасли в горах Алматы (фото, видео)

Фото с места событий: РОСО МЧС РК

Молодого человека, который повредил ногу, спасли в горах Алматы, сообщается в официальном Instagram-аккаунте Республиканского оперативно-спасательного отряда (РОСО) при МЧС РК.

Инцидент произошел накануне, 25 июня, ранним утром. По информации РОСО, туристы отправились по тропе Здоровья на смотровую площадку Алтынбас, которая находится близ урочища Медео.

Во время подъема молодой человек подвернул ногу и не мог самостоятельно идти. Девушка помогла ему дойти до смотровой беседки. Там туристы и остановились.

В 6 часов утра в дежурно-диспетчерское отделение РОСО МЧС поступило сообщение о произошедшем.

На место событий выдвинулись 8 спасателей РОСО и 1 кинологический расчет. Отмечается, что туристы отправили спасателям геолокацию.

Вскоре туристов нашли, спасатели осмотрели пострадавшего, оказав первую медицинскую помощь, они начали спуск. После пострадавшего передали в руки медиков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1975703-povredivshego-nogu-turista-spasli-v-gorah-almaty-foto-video/