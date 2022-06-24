Дерево упало на голову женщине в Караганде

Место происшествия. Фото: очевидцев/ekaraganda.kz

22 июня во дворе дома по улице Муканова в Караганде на женщину упал огромный ствол сухого дерева. Очевидцы говорят, что пострадавшая очень долго пролежала без сознания. Инцидент прокомментировали в департаменте полиции региона, передает ekaraganda.kz.

"У нас во дворе дома по улице Муканова, 24 произошла трагедия. Сухое дерево упало на женщину, проходящую мимо. Она очень долгое время пролежала без сознания, почти до самого приезда скорой помощи", - рассказали жители двора.

После инцидента пострадавшую увезли в медицинское учреждение. Кроме того, упавшее дерево повредило припаркованную у подъезда машину.

В департаменте полиции Карагандинской области сообщили, что зарегистрировали факт.

"22 июня около 16.15 часов во дворе дома №24 по улице Муканова высохшее дерево упало на автомашину Mercedes и на голову 48-летней жительницы города. В результате женщина обратилась за медицинской помощью. Транспортное средство получило механические повреждения. Факт зарегистрирован в полиции", - пояснили в ведомстве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1975558-derevo-upalo-na-golovu-zhenschine-v-karagande/