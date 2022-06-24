Двое мужчин, спасая своих детей, утонули в озере в Павлодарской области
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23 июня двое мужчин утонули в озере Торайгыр в Баянаульском районе. Они бросились спасать своих детей, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на ДЧС Павлодарской области.
По информации спасателей, две семьи приехали в Баянаульский район из Карагандинской области на отдых.
Купались на озере Торайгыр в необорудованном месте. В какой-то момент 14-летняя девочка и 9-летний мальчик стали тонуть, а их отцы бросились на помощь.
"Утонули мужчины 1978 и 1986 годов рождения, проживающие в Карагандинской области. Детей доставили на скорой помощи в районную больницу села Баянаул, состояние стабильное, в сознании", - сообщили в пресс-службе ДЧС Павлодарской области.
На поиски утонувших мужчин спустя несколько часов к озеру Торайгыр прибыли водолазы. Через 40 минут их тела извлекли из воды.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1975500-dvoe-muzhchin-spasaya-svoih-detey-utonuli-v-ozere-v-pavlodarskoy-oblasti/