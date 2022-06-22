Родителей не было дома: спасатели сняли двухлетнего ребенка с окна 8 этажа в Уральске (видео)

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Трагедия едва не произошла сегодня, 22 июня, в Уральске - двухлетнего ребенка удалось снять спасателям с окна 8 этажа. Как оказалось, родителей малыша не было дома, передает "Мой город".

В пресс-службе департамента ЧС по ЗКО рассказали корреспондентам, что сообщение о ребенке в окне девятиэтажного дома на улице Курмангазы поступило в 10:52.

"В квартире на восьмом этаже малолетний ребенок остался дома один. Мальчик выглядывал в окно и на балкон. Соседка рассказала, что увидела ребенка на окне, вышла на площадку и постучала к соседям, никто не открывал. Наши спасатели тоже постучали в дверь, но малыш, испугавшись, подбегал к окну", - рассказали спасатели.

Чтобы спасти малыша спасатели спустились с крыши многоэтажки и через балкон вошли домой. Выяснилось, что ребенку всего 2,5 года.

В ДЧС родителей призвали не оставлять детей одних и устанавливать решетки на окна для защиты малышей от падения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1975267-roditeley-ne-bylo-doma-spasateli-snyali-dvuhletnego-rebenka-s-okna-8-etazha-v-uralske-video/