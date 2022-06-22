Переправа через реку на лошади оказалась смертельной для жительницы Алматинской области

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47-летняя жительница Алматинской области погибла, пытаясь пересечь на лошади горную реку Текес. Несчастный случай прокомментировали в акимате Райымбекского района, передает корреспондент NUR.KZ.

Трагедия произошла 18 июня в Какпакском сельском округе Райымбекского района, который граничит с Китаем и Кыргызстаном.

Занимающиеся скотоводством супруги вместе со своим помощником направлялись на летнее пастбище Шубартал и переходили на двух лошадях реку Текес. Мужчинам удалось справиться с потоком воды, а женщина погибла.

"Одна из лошадей, на которой ехали два человека, поскользнулась на камнях и ее вместе с людьми унесло сильным течением реки. Женщину выбросило из седла, а мужчине удалось выбраться вместе с лошадью на другой берег.

Женщина утонула. Ее тело, зацепившееся за дерево, нашли ниже по течению и извлекли из воды. Позднее на место происшествия были вызваны медики и полицейские", - сообщил пресс-секретарь акима Райымбекского района Кадыржан Сабыракан.

В начале следующего месяца погибшей исполнилось бы 48 лет. По сведениям ДЧС Алматинской области, в водоемах региона с начала года погибли 10 человек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1975170-pereprava-cherez-reku-na-loshadi-okazalas-smertelnoy-dlya-zhitelnitsy-almatinskoy-oblasti/