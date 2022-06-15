Павлодарец упал на улице и скончался до приезда скорой помощи

Место происшествия. Кадр из видео: instagram.com/ti.pavlo

Сегодня в микрорайоне Дачный в Павлодаре на улице упал мужчина. Прохожие вызвали на место скорую помощь. Однако до ее приезда горожанин скончался. Ситуацию прокомментировали в управлении здравоохранения региона, передает корреспондент NUR.KZ.

На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно медиков на месте происшествия. В посте указывается, что павлодарцу стало плохо, а скорая помощь якобы опоздала, прибыв лишь спустя 20 минут.

Комментаторы принялись защищать врачей.

"Весь город перекопали, невозможно ездить, вот результат", "Я видела, как они бегали и пытались реанимировать мужчину, жалко, что не смогли. Соболезнования родным", - пишут пользователи.

Ситуацию прокомментировали в управлении здравоохранения Павлодарской области.

Сообщили, что вызов поступил от прохожего. Согласно данным навигационной системы, карета скорой помощи оказалась на месте через 11 минут.

Медиков отправили по первой категории срочности, они были вовремя. При этом признают, что проблемы с передвижением в городе есть.

"В связи с проведением ремонтных работ и закрытием улиц доезд бригад до некоторых адресов бывает затруднительным", - сообщили в управлении здравоохранения региона.

Здесь добавили, что прибывшие на место медики констатировали смерть мужчины. Он состоял на учете с хроническими заболеваниями.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1974265-pavlodarets-upal-na-ulitse-i-skonchalsya-do-priezda-skoroy-pomoschi/