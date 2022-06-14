"Пытался помочь двум девочкам": парень погиб во время отдыха в ВКО

Фото: instagram.com/shygysqaz_tjd

22-летний парень погиб в Восточно-Казахстанской области. Несчастный случай на воде произошел вечером 13 июня в Уланском районе. Об этом сообщает ДЧС региона на своей официальной странице в Instagram.

По информации ведомства, 13 июня в Уланском районе около 18.30 часов на несанкционированном пляже очевидцами извлечено из воды тело утонувшего парня 2000 года рождения.

Одна из отдыхавших поблизости рассказала, что услышала крики. Они подбежали на место, где уже собрались несколько человек. Юношу достали со дна водоема.

"Мы и еще двое парней начали делать искусственное дыхание, однако утонувший не приходил в себя", - рассказала женщина.

Прибывшие врачи скорой помощи констатировали смерть. Сейчас полицейские проводят расследование.

"По предварительным данным, парень утонул, пытаясь помочь отдыхавшим с ним двум девочкам. Все подробности происшествия устанавливаются", - добавили в ДЧС ВКО.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1974046-pytalsya-pomoch-dvum-devochkam-paren-pogib-vo-vremya-otdyha-v-vko/