Тело 15-летнего подростка ищут водолазы в Иртыше

Спасатели за работой. Фото: ДЧС ВКО

Трагедия произошла на днях в Семее - в реке Иртыш утонул 15-летний парень. Тело подростка так и не нашли, водолазы продолжают поиски, сообщается в официальном Instagram ДЧС ВКО.

В минувшую субботу спасателям поступил звонок о том, что в районе поселка Восточный в реке Иртыш утонул 15-летний подросток.

Выяснилось, что погибший вместе с друзьями купался в непредназначенном для этого месте. Сообщается, что подросток нырнул в той точке, где было сильное течение, и скрылся из виду.

Его друг попытался прийти на помощь, однако течение не позволило сделать этого.

"К месту были направлены водолазы, которые незамедлительно приступили к поиску. Спустя несколько часов водолазная группа, которая осмотрела русло реки с использованием лодки и водолазного оборудования, тело не обнаружила, поиски продолжатся", - говорится в сообщении ДЧС.

В ведомстве добавили, что поиски водолазов усложняют илистое дно с ямами, сильное течение.

Сотрудники ДЧС подчеркнули, что с начала купального сезона в водоемах региона погибли 3 человека.

"Многие граждане игнорируют меры безопасности и допускают распитие спиртных напитков у водоемов, выбирают для отдыха и купания водоемы с сильным течением и водоворотами и, даже видя запрещающие знаки, приводят сюда своих детей", - отметили в ведомстве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1973901-telo-15-letnego-podrostka-ischut-vodolazy-v-irtyshe/