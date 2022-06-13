Военнослужащий погиб при взрыве колеса "КамАЗа" в Павлодаре

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В Павлодаре произошел несчастный случай со смертельным исходом с военнослужащим по контракту. Подробности рассказали в пресс-службе Регионального командования "Шығыс" Национальной гвардии РК, передает корреспондент NUR.KZ.

По информации ведомства, 12 июня 2022 года в 19.15 часов военнослужащий контрактной службы, старший сержант Турсумбаев во время плановых работ в парке воинской части 5512 в Павлодаре при прокачке шины получил травму головы, не совместимую с жизнью.

В настоящее время по данному факту правоохранительными органами начато досудебное расследование. Результаты будут сообщены дополнительно.

"Командование РгК "Шығыс" приносит глубокие соболезнования родным и близким старшего сержанта Турсумбаева", - отметили в пресс-службе.

В управлении здравоохранения Павлодарской области сообщили, что мужчина 1990 года рождения скончался до приезда скорой помощи в результате травм, не совместимых с жизнью.

"Со слов сослуживцев, он качал колесо "КамАЗа", после чего произошел взрыв", - добавили в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что солдат-срочник Минобороны скончался в военном госпитале на юге Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1973808-voennosluzhaschiy-kontraktnik-pogib-v-pavlodare/