Гибель рабочего на заводе в Таразе: создана спецкомиссия по расследованию

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Расследование трагического происшествия с гибелью человека на одном из крупных предприятий Жамбылской области проводится в Таразе, сообщает МИА "Казинформ".

По информации главного государственного инспектора труда акимата Жамбылской области Ернара Есиркепова, для расследования данного факта была создана специальная комиссия.

"Пока известно, что работник пострадал, ему упал на голову кирпич. Обстоятельства выясняет специальная комиссия. Любой несчастный случай индивидуально рассматривается. Государственная инспекция труда не единолично принимает решение. Создается комиссия, в ее состав входит представитель пострадавшего работника и представитель работодателя. Это делается для того, чтобы расследование происшествия не было однобоким. Параллельно возбуждают дело, и проводят свое расследование правоохранительные органы", - пояснил он.

Причины происшествия, а также круг виновных лиц определяет государственный инспектор труда, председатель комиссии, добавил Есиркепов.

После, по его словам, материалы передаются в правоохранительные органы, которые, в свою очередь, принимают соответствующее процессуальное решение.

Как пояснил инспектор, максимальный срок расследования составляет 30 дней, однако иногда процесс и два месяца занимает, потому что бывают сложности.

Назначенные в рамках следствия судебно-медицинская или ряд других экспертиз могут занимать длительное время на полный и подробный анализ состава краски, спецодежды, спецобуви, средств защиты, тех же защитных касок.

Напомним, что в Таразе на одном из местных заводов погиб рабочий: на его голову упал кирпич. Медики пытались оказать пострадавшему помощь, но он скончался по пути в больницу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1973644-gibel-rabochego-na-zavode-v-taraze-sozdana-spetskomissiya-po-rassledovaniyu/