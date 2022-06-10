Два человека упали в бак с расплавленным шоколадом на фабрике Mars в США

Фабрика Mars в Пенсильвании. Кадр из видео: YouTube/6abc Philadelpha

Двух человек пришлось спасать после того, как они упали в бак, наполненный расплавленным шоколадом. Инцидент произошел на фабрике Mars M&M в штате Пенсильвания, передает CNN.

О травмах и степени тяжести состояния двух пострадавших не сообщили. Один из них был доставлен в больницу наземным транспортом, другой - вертолетом.

При этом прибывшим на место спасателям для вызволения пострадавших пришлось вырезать дыру в баке с расплавленным шоколадом.

"Им [спасателям] пришлось прорезать отверстие сбоку резервуара, чтобы вытащить [пострадавших]", - сообщил представитель службы экстренной помощи округа Ланкастер.

Неизвестно также, каким образом эти два человека оказались в баке.

Напомним, недавно в Костанайской области парень упал в 15-метровых колодец. В результате инцидента у него был сломан позвоночник.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1973458-dva-cheloveka-upali-v-bak-s-rasplavlennym-shokoladom-na-fabrike-mars-v-ssha/