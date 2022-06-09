Парень упал в 15-метровый колодец и сломал позвоночник в Костанайской области

Место происшествия. Фото: ДЧС Костанайской области

Утром 9 июня в селе Арка Камыстинского района в колодец упал человек. Сообщение спасателям поступило от полицейского в 07.55 часов, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на ДЧС Костанайской области.

На место происшествия выехал дежурный караул пожарной части №18 села Камысты. Все это время рядом с пострадавшим находились участковый инспектор полиции и местный фельдшер.

По прибытии выяснилось, что воды в колодце нет, а его глубина достигает 15 метров. На самом дне лежал молодой человек.

С помощью веревки спасатели извлекли парня и передали сотрудникам скорой помощи.

Место происшествия. Фото: ДЧС Костанайской области

По предварительному диагнозу врачей, пострадавший 2001 года рождения получил перелом позвоночника и повреждение спинного мозга. Его экстренно доставили в Костанайскую областную больницу.

Возможной причиной падения может быть неосторожность самого молодого человека.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1973409-paren-upal-v-15-metrovyy-kolodets-i-slomal-pozvonochnik-v-kostanayskoy-oblasti/