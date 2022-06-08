Мужчину придавило насмерть рухнувшей стеной в Актау (фото)

Место происшествия. Фото: lada.kz

В 23-м микрорайоне города Актау произошла трагедия: одного из рабочих придавило насмерть рухнувшей кирпичной стеной возле здания Агентства по борьбе с коррупцией.

Как пишет Lada.kz, в момент происшествия сотрудники ГКП "КЖСА" на погрузчике проводили ремонтные работы на теплосети сегодня, 8 июня, у здания антикоррупционной службы в 23 микрорайоне.

В определенный момент расположенная рядом кирпичная стена рухнула прямо на одного из коммунальщиков.

Место происшествия. Фото: lada.kz

В региональном Департаменте по ЧС дополнили, что на вызов прибыли 17 спасателей. Они извлекли мужчину из-под развалин стены и передали его медикам скорой помощи.

В Мангистауской областной многопрофильной больнице позже сообщили, что мужчина скончался, находясь в реанимационном отделении.

Указывается, что погибший - работник ГКП "КЖСА" 1978 года рождения.

Место происшествия. Фото: lada.kz

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1973244-rabochego-pridavilo-nasmert-ruhnuvshey-stenoy-u-zdaniya-antikora-v-aktau/